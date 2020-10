Am Sonntag, 1. November, ist die Ausstellung „Chili, Pfeffer & Co. – Kräuter und Gewürze“ im Museum unterm Trifels in Annweiler ein letztes Mal zu sehen. Das Museum ist von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Gästebuch und bei Gesprächen hätten sich viele der rund 1400 Besucher bisher über die Präsentation der verschiedenen Gewürze und Kräuter auf rund 150 Quadratmetern begeistert gezeigt, berichtet Museumsleiter Hans-Joachim Kölsch. In der Schau sind mehr als 50 verschiedene Gewürze und Kräuter im Original und in ihrer verarbeiteten Form ausgestellt. Ein besonderer Blickfang sei der orientalischen Gewürzstand mit Produkten, die weltweit Speisen verfeinern, findet Kölsch.