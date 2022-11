Zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, haben Unbekannte die Räumlichkeiten einer Firma in der Bodelschwinghstraße in Landau unbefugt betreten und mit einem Hebelwerkzeug versucht, einen Getränkeautomaten aufzubrechen. Der wurde dadurch stark beschädigt, die Polizei gibt den Schaden mit rund 1000 Euro an. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.