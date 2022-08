Die am Samstag mutmaßlich von ihrem Sohn getötete 82-jährige Herxheimerin ist in Folge stumpfer Gewalteinwirkung gestorben. Dieses Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Mainz teilen die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen gemeinsam mit. Die Verstorbene war dort am Sonntag obduziert worden. Die Folge der Gewalteinwirkung sei ein „zentrales Regulationsversagen“ gewesen. Ob bei der Tat ein Gegenstand verwendet wurde, ist derzeit unklar und ist Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen, teilen die Behörden weiter mit.

