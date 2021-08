Dominik Siegler wird ab 1. September kommissarisch die Leitung des Gesundheitsamtes Landau-Südliche Weinstraße bei der Kreisverwaltung übernehmen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die jetzige Leiterin Anett Schall wechselt ins saarländische Gesundheitsministerium nach Saarbrücken. Siegler ist seit Mai 2020 im Gesundheitsamt beschäftigt und hat Schall während einer längeren Krankheitsphase im vergangenen Jahr bereits vertreten. Der promovierte Mediziner ist stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes.

Einige Bereiche der Behörde sind mittlerweile in das ehemalige Firmengebäude der Inter-Union in der Klaus-von-Klitzing Straße nahe dem Media Markt in Landau umgezogen. Die Räume in der Arzheimer Straße waren zu klein geworden. Die bisherigen Telefonnummern und E-Mailadressen der Ansprechpersonen bleiben erhalten.

Im Gebäude des Landauer Investors Michael Münch ist seit Sommer 2020 auch das Ordnungsamt der Stadt Landau untergebracht. Außerdem sind hier die Firmen Effit und der Westermann-Verlag ansässig, der seine Büros bis 2020 im PVA-Gebäude in der Industriestraße hatte. Der Landkreis SÜW ist zudem mit der Kreisvolkshochschule, der Kreismusikschule, dem Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft sowie mit dem Rechnungsprüfungsamt eingezogen.