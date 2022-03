Der in der Nacht auf Freitag verschwundene Gabelstapler der Wichern-Werkstätten ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei meldet, hat ihn ein Zeuge bereits am Freitag auf einem Feld in der Nähe des Landauer Triftwegs entdeckt. Noch ist unklar, wer den Stapler aus welchem Grund entwendet hat.