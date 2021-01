Gleich zwei Autodiebstähle hat die Polizei Bad Bergzabern jetzt bemerkt, nachdem ein blauer Audi 80 mit KA-Kennzeichen auf einem Parkplatz an der B 427 kurz vor Birkenhördt entdeckt worden war. Das Auto hat ein eingeschlagenes Fenster und stand dort wohl schon seit vergangenem Donnerstag. Der Wagen wurde zuvor in Rheinstetten gestohlen. Bei den Ermittlungen stießen die Polizisten auch auf einen roten Porsche, der dort stand, wo zuvor der Audi gestohlen wurde. An diesem war ebenfalls eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Reifen platt. Der Porsche wurde in Birkenhördt in der Rustelstraße gestohlen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.