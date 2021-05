Seit 2017 wird in Oberschlettenbach über den Erlass einer Gestaltungssatzung diskutiert. Mit einer solchen Satzung kann die Ortsgemeinde Vorgaben für Bauweise, Außengestaltung und das optische Aussehen in der Denkmalzone im Ortskern machen. Der Ortsgemeinderat hat sich schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt, auch in der jüngsten Sitzung wieder. Auch die Verbandsgemeinde-Verwaltung und die Kreisverwaltung haben ihre Einwände und Änderungsvorschläge eingebracht, alles ist eingearbeitet, es fehlt nur noch der Ratsbeschluss. „Ich möchte die Gestaltungssatzung in einer Einwohnerversammlung vorstellen, um die Meinung der Bürger zu hören“, sagt Ortsbürgermeister Christian Burkhart. Wegen Corona sei dies derzeit nicht möglich. Burkhart hofft, im September zu einer Einwohnerversammlung einladen zu können. Danach soll der Rat die Satzung verabschieden.