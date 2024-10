Die vier Kandidaten für die Gestaltungskommission der Stadt Landau sind ausgewählt. Es handelt sich dabei um Sonja Nagel, Florian Burgstaller, Stefanie Eberding und Andrea Wandel. Die vier sind allesamt Lehrstuhlinhaber in ihren jeweiligen Fachgebieten an Hochschulen und Universitäten. Bei der Auswahl sei nicht nur auf Expertise geachtet worden, sondern auch darauf, dass sie bereits als Preisrichter tätig gewesen seien, heißt es in der Entscheidungsvorlage für den Stadtrat. Weiterhin war wichtig, dass die Kandidaten nicht in Landau wohnen und in den vergangenen beiden Jahren keine Bauprojekte in Landau betreut oder ausgeführt haben. Nagel wird aus persönlichen Gründen in der ersten Zeit von ihrem Kollegen Jan Theissen ersetzt. Die Kommission soll die Stadt und den Stadtrat bei städtebaulich bedeutsamen Bau-Projekten beraten. Die Stadt kalkuliert mit Kosten für die Kommission in Höhe von 10.000 Euro für das aktuelle Jahr, in den Folgejahren mit rund 35.000 Euro. Im Hauptausschuss hatten die Parteien bereits Zustimmung signalisiert, von daher ist von einer positiven Entscheidung des Stadtrats am Dienstag auszugehen.