Von Toleranz, Ängsten, Integration und Zusammenhalt handelt das neue Buch „Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?“ von Prinz Asfa-Wossen Asserate. Er stellt es am Donnerstag, 17. März, von 19 bis 20.30 Uhr im kleinen Saal der Landauer Festhalle vor und spricht mit dem Journalisten Meinhard Schmidt-Degenhard über seine Erfahrungen als Farbiger und über die Transformationsprozesse offener Gesellschaften. Asserate schreibt, er fühle sich als Deutscher, auch wenn ein äthiopisches Herz in ihm schlage. „Meine Identität als Schwarzer steht mir ins Gesicht geschrieben.“ Veranstalter sind die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Evangelische Akademie der Pfalz. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist zwingend erforderlich. Infos unter https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/qrc4z, Anmeldungen sind möglich per E-Mail: service@freiheit.org oder Telefon 030 22 01 26 34.