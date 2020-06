Streetwork Landau versorgt Bedürftige am Samstag, 20. Juni, 12 bis 15 Uhr, bei einem Kleiderbasar im Haus der Jugend, in der Waffenstraße 5, kostenlos mit gespendeter Kleidung. Ob Jacke, Hose oder ein neues Shirt: Im Fundus ist Damen- und Herrenkleidung in verschiedenen Größen und Farben.