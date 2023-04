Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Briefwahl war in diesem Jahr beliebt wie nie. Ein Teil der Wähler lässt es sich in der Pandemie aber nicht nehmen, selbst den Wahlzettel in die Urne zu werfen. Vor den Türen der Wahllokale wird deutlich, wie gespalten das Land ist. Corona steht über allem. Einige trauen dem Staat nicht mehr.

Die Wahllokale sind in diesem Jahr kein Ort der Begegnung. Vielerorts herrscht gähnende Leere. Absperrungen und Bodenmarkierungen führen durch Flure und Räume. Jeder Wähler muss