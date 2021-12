In der Verbandsgemeinde Edenkoben können Geschenkgutscheine in Form von Goldstücken erworben werden. Diese Idee hat sich die VG anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens überlegt, das sie kommendes Jahr feiert. Eine geprägte Münze hat einen Wert von fünf Euro und soll in teilnehmenden Unternehmen in der Verbandsgemeinde eingelöst werden können. Zahlreiche Geschäfte machen an der Aktion bereits mit, weitere Kooperationspartner sind erwünscht, angesprochen sind dabei unter anderen Gastronomen, Winzer und Kulturschaffende. Die VG-Verwaltung wird die Herstellung der Münzen beauftragen und auch die entstehenden Kosten übernehmen. Alle teilnehmenden Betriebe können die Goldstücke auch selbst an Interessierte verkaufen oder bei der Kasse der Verbandsgemeinde einlösen. Interessierte melden sich bei Ulrike Vonnieda unter Telefon 06323 959101 oder per E-Mail an ulrike.vonnieda@vg-edenkoben.de.