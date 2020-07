Die Aktiven Unternehmer für Landau (AKU) möchten ihren Kunden den Sommer versüßen. Wie in den Vorjahren verschenken sie in ihren Geschäften Eisgutscheine. Wenn der Kunde dann zwei Kugeln Eis kauft, bekommt er eine dritte gratis dazu. Eingelöst werden können die Gutscheine im Palazzo Sandro, Kronstraße 28. Die Aktion läuft noch bis zum 31. August. Der Aku gibt jährlich 7000 Eisgutscheine aus. Ziel ist es, die Kundenbindung zu verstärken und die Besucher zum Verweilen in der Innenstadt zu animieren, so Jan Achilles, Leiter des Modehaus Jost.