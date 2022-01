In Altdorf werden geschädigte Kanadapappeln gefällt. Die Verbandsgemeinde Edenkoben komme damit ihrer Verkehrssicherungspflicht zum Schutz von Landwirten, Wanderern und Spaziergängern nach, wie sie informiert. Ein Teil der Pappeln stehe an der L540 und am Wanderweg „Rotes Kreuz“. Die Pappeln seien nun 68 Jahre alt und hätten ihr Zielalter erreicht. Ab diesem Alter beginne der natürliche Verfall. Die Pappeln würden von Schädlingen wie dem Pappelbock befallen, auch Pilze wie der Zunderschwamm nähmen von dem Holz Besitz. Laut Verwaltung beginnen die Schädigungen in der Krone, daher kommt es immer wieder zu unvorhergesehenen Ausbrüchen. Im vergangenen Jahr sei bereits mehrmals mit dem Hubsteiger die Verkehrssicherheit wiederhergestellt worden.

Das anfallende Holz soll verkauft werden. Es sei derzeit gefragt und die Preise hätten sich positiv entwickelt. Das Stammholz werde an die Kistenfabriken in der Region verkauft. Das anfallende Industrieholz gehe in die Möbelindustrie und werde zu Spanplatten verarbeitet. Im Bereich des Triefenbachs und des Lachgrabens werden Erlen und Stieleichen nachgepflanzt, um künftig die Beschattung zu fördern.