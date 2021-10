Die Integrierte Gesamtschule in Landau hat in dieser Woche Besuch von DDR-Zeitzeugen. Ein außergewöhnlicher Beitrag zum lebendigen Geschichts- und Politikunterricht.

Die acht Gäste sind im Butenschoen-Haus der evangelischen Kirche in Landau untergebracht und beteiligen sich an zwei Tagen am Unterricht. Sie kommen aus dem ehemaligen innerdeutschen Grenzgebiet Hötensleben. Im Mittelpunkt des Besuchs steht der Austausch zum Thema Demokratie und Freiheit.

Nach Angaben von Ulrich Roos, Didaktischer Koordinator an der IGS, berichten die acht DDR-Zeitzeugen des Grenzdenkmalvereins Hötensleben Schülern der Oberstufe aus ihrem Leben zur Zeit der Deutschen Teilung bis heute. Unter dem Motto „Jung sein-Deutschland ist im Wandel“ begeben sich die Schüler auf eine lebendige Zeitzeugenreise und vergleichen ihre Lebenswelten.

Jugendliche sensibilisieren

Biografische Berichte, Erzählungen und Bilder verdeutlichen die historischen Ereignisse, lassen sie lebendig werden und zeigen durch Einzelschicksale, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf einzelne Lebenswege haben können. „Die Jugendlichen sollen für das Thema Demokratie und Freiheit sensibilisiert werden und in der Auseinandersetzung eigene Perspektiven und Haltungen entwickeln“, schreibt Roos in einer Pressemitteilung.

Im darauffolgenden Geschichts- und Politikunterricht werden sich die Schüler weiter damit beschäftigen. „Der Austausch wird unseren schulischen Schwerpunkt Demokratiebildung sehr bereichern“, betont sagt Uli Roos, der den Austausch initiiert und organisiert hat. Seit 2016 besteht die Kooperation mit dem Grenzdenkmalverein und seither absolvieren Schüler dort ihre zweiwöchige Herausforderung zum Thema „Grenze-wir und die andern“. „Unsere Planungen für die Spurensuche 2022 laufen schon, ich freue mich sehr auf unser Treffen und bin stolz, dass wir so intensiv und freundschaftlich zusammenarbeiten“, unterstreicht Roos.

Anfeindungen ausgesetzt

Hötensleben liegt in Sachsen-Anhalt. Dort steht das letzte original erhaltene Teil der innerdeutschen Grenzbefestigung und zeigt, zu was die Schreckensherrschaft der DDR imstande war. Direkt nach der Wende setzten sich Menschen vom jetzigen Grenzdenkmalverein für den Erhalt der Grenzbefestigung als Mahnmal für Frieden und Freiheit ein. Sie waren damals lange Zeit Anfeindungen ausgesetzt. Viele Bewohner wollten die Grenzbefestigung im innerdeutschen Sperrgebiet möglichst schnell dem Erdboden gleichmachen. Heute sind das Grenzdenkmal und die Arbeit des Grenzdenkmalsverein international anerkannt. Jedes Jahr kommen Besucher aus der ganzen Welt nach Hötensleben um das Grenzdenkmal zu besuchen.

Die Besucher, die am Mittwoch anreisen und bis Sonntag bleiben, werden auch Ausflüge in der Südpfalz unternehmen. Die IGS hatte im vergangenen Jahr mit ihrem Projekt „Herausforderung Grenze“ den dritten Platz beim Wettbewerb Einheitspreis belegt.