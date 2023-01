Mit Ablauf des Monats März scheidet die Präsidentin des Landgerichts Landau, Ulrike Müller-Rospert, auf ihren Antrag hin aus dem aktiven Dienst in der Justiz aus. Justizminister Herbert Mertin hat ihr vor wenigen Tagen die Ruhestandsurkunde ausgehändigt, wie das Justizministerium am Montag mitteilte. Müller-Rospert wird der Justiz des Landes über ihren Ruhestandseintritt hinaus als ordentliches Mitglied des Verfassungsgerichtshofs des Landes verbunden bleiben. Die 1958 geborene Richterin und Präsidentin stammt aus Pirmasens und lebt mit ihrem Ehemann in der Vorderpfalz. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Mainz und dem Referendardienst in Rheinland-Pfalz arbeitete sie von 1985 an für die rheinland-pfälzische Justiz, zunächst als Staatsanwältin und dann als Richterin. Station im Ministerium Ab 1992 war sie als Richterin am Landgericht Landau tätig. Nach einer Phase beim Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken leitete sie ab dem Jahr 2000 als Direktorin das Amtsgericht Germersheim. Ab 2007 war sie als Leitende Ministerialrätin im Ministerium der Justiz in Mainz als Personalreferentin für den richterlichen Dienst tätig und mit weiteren Aufgaben der Justizverwaltung sowie der stellvertretenden Abteilungsleitung betraut. 2009 kehrte Müller-Rospert an das Pfälzische Oberlandesgericht zurück und übernahm den Vorsitz eines Strafsenats. Zum 1. Januar 2012 wurde sie zur Präsidenten des Landgerichts Landau ernannt. Nach Mitteilung des Ministeriums hat sich die Juristin in ihrem Berufsleben durch ihre besondere Einsatzfreude und ihr hohes Engagement in vielfältigen Funktionen ausgezeichnet. Unter anderem war sie 2004 bis 2007 Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Bund der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, im Landesverband Rheinland-Pfalz. Daneben habe sie sich immer für die Ausbildung und die Förderung des juristischen Nachwuchses eingesetzt, unter anderem auch als Leiterin von Referendararbeitsgemeinschaften.