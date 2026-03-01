Die Kreuzung am Landauer Gericht wurde in der vergangenen Woche spontan umgebaut – ohne Ankündigung. Warum der Umbau jetzt geschehen ist und welchen Plan die Stadt verfolgt.

Und wieder mal stehen einige Autofahrer in Landau plötzlich und unangekündigt vor einer Absperrung. Diesmal in der Moltkestraße – im nördlichen Teil beim Gerichtsgebäude. Denn dort versperren nun Poller die Durchfahrt. Autofahrer können seit Donnerstag aus Richtung Weißquartierplatz kommend nicht mehr an der Ampel nach rechts in den Marienring einbiegen. Sie müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

Begonnen hat der Umbau am Montag vergangener Woche. Viele Landauer und Pendler bemerkten in der Früh, dass Menschen an der Ampel arbeiten – und sie denken an Reparatur oder Wartung. Dann bauen die Arbeiter die ganze Anlage ab. Immerhin: Das Chaos bleibt aus, der Verkehr fließt auch ohne Ampel. Am Dienstag teilt die Verwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ Details mit.

Die Kreuzung wird neu definiert, die Ampel modernisiert. Die Einbahnstraße in der südlichen Moltkestraße, also auf der anderen Seite des Marienrings, wird aufgehoben. Autofahrer können nun aus der Südstadt kommend wieder nach rechts auf die Rheinstraße, Richtung Queichheimer Brücke, abbiegen – oder geradeaus in den Ostring oder die Moltkestraße weiterfahren. Dafür brauche es eine freie Grünzeit an der Ampel, und die wird auf Kosten der Rechtsabbiegespur vor dem Gerichtsgebäude gewonnen. Die Straße wird zur Sackgasse. Parkplätze fallen nicht weg, betont die Verwaltung.

Auch im Stadtrat am selben Abend ist der Umbau Thema. Dort verweist Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) nach einer Frage von Jennifer Braun (SPD) auf einen entsprechenden Beschluss des Stadtrats aus dem November 2022, der nun umgesetzt wird. Das war vor mehr als drei Jahren. Jetzt habe sich die beauftragte Firma gemeldet, sie habe spontan Zeit und könne den Umbau erledigen. Es sei schnell gegangen, sagte Geißler, man könne froh sein, wenn sich Firmen schnell meldeten und sagten, sie tun etwas. Warum die Bürger nicht über den Eingriff in den Verkehr an einer Hauptachse Landaus informiert wurden, erklärte Geißler nicht.

Weitere Infos zu den Gründen für die Änderung hat die Stadtverwaltung 2022 veröffentlicht. Damals war Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) noch für den Verkehr zuständig. Die nun gesperrte Abbiegespur der Moltkestraße sei für den motorisierten Verkehr unbedeutend, heißt es in den Unterlagen. Es stünden mit Ostring und Friedrich-Ebert-Straße zudem parallel zwei gute Alternativen für die Ausfahrt auf den Ring zur Verfügung, argumentiert die Verwaltung. Auch könne man, wenn man den Raum vor dem Gericht umgestaltet, einen „attraktiven Vorplatz“ schaffen. Die Zufahrten von der Rheinstraße aus Richtung Queichheimer Brücke sowie von der Marienkirche kommend in die nördliche Moltkestraße bleiben weiterhin möglich.

Die Änderungen an der Kreuzung sollen aber auch dem Radverkehr nutzen. Die Moltkestraße werde zu einer wichtigen Achse zwischen Süd- und Innenstadt, ist die Verwaltung überzeugt. Geplant sei sie als Verbindungsroute von Uni und verschiedenen Schulen. Als Vorrangroute für den Radverkehr müsse sie auch entsprechend gestaltet werden.