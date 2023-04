Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein 43-jähriger Mann, der im vergangenen Sommer einen Mitbewohner seines Wohnheims im Pfalzklinikum durch einen Messerstich schwer verletzt hatte, wird auf Beschluss der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Landau dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Direkt im Anschluss an die Urteilsverkündung bekundete der Angeklagte, es nicht mehr aushalten zu können, weshalb er in Begleitung der Beamten den Saal verlassen konnte. In der Urteilsbegründung