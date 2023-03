Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er keine Maske tragen wollte, haben Mitarbeiter der Mülldeponie bei Ingenheim einem Bürger der Südlichen Weinstraße trotz ärztlichen Attests verboten, seine Altreifen dort abzugeben. Der Mann klagte vor dem Verwaltungsgericht in Neustadt – ohne Erfolg.

Die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts in Neustadt geht am Dienstagnachmittag bei der Redaktion ein. Und bereits deren erste Sätze bringen diesen brisanten Fall auf den Punkt: „Ein Bewohner aus dem Landkreis Südliche Weinstraße hat momentan keinen Anspruch auf Entsorgung von Altreifen im Wertstoffwirtschaftszentrum des Kreises ohne Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Daran ändert auch das Vorliegen eines ärztlichen Attests nichts.“

Das Gericht führt mehrere Gründe an. Zum einen könne der Mann nicht glaubhaft machen, warum er ausgerechnet jetzt und zu keinem späteren Zeitpunkt die Reifen entsorgen müsse, eine solche Dringlichkeit sei nicht zu erkennen. Zwar habe der Südpfälzer ein ärztliches Attest, aber das befreie ihn nicht automatisch von der Maskenpflicht. Zwar heiße es in der derzeit geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, jene Bürger seien von der Maskenpflicht an Orten mit Publikumsverkehr befreit, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar sei und die das auch mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen können. Ein individueller Rechtsanspruch bestehe jedoch nicht, schreibt das Gericht.