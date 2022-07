Das Verwaltungsgericht Neustadt hat den Eilantrag einer ungeimpften Angestellten in einer Zahnarztpraxis gegen ein einrichtungsbezogenes Betretungsverbot abgelehnt. Das hatte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am 30. Juni gegen die Frau verhängt und mit einem Zwangsgeld in Höhe von 1000 Euro gedroht. Die Arzthelferin legte Widerspruch ein. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilt, sei bei der Frau inzwischen das Coronavirus nachgewiesen worden sei. Insofern erhalte sie einen Genesenennachweis, der einen Immunschutz 28 Tage nach der Feststellung der Infektion bestätige und 90 Tage gelte. Das Betretungsverbot gelte daher nicht ab dem 29. Tag nach der Testung bis zum Ablauf der Gültigkeit diese Zertifikats.

Die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt begründete die Ablehnung des Eilantrags damit, dass zum Zeitpunkt der Beratung nach dem Infektionsschutzgesetz das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung des Betretungsverbots das Suspensivinteresse der Antragstellerin überwiege. Das habe sich nicht dadurch erledigt, dass die Frau sich zwischenzeitlich infiziert habe. Zwar habe sie auf mehrere medizinische Gründe verwiesen, die gegen eine Impfung sprächen, aber kein Attest vorgelegt. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz erhoben werden.