Nach Wochen des Haderns ist der Weg offenbar frei für den neuen Stadtvorstand. Doch die politische Kultur in Landau hat gelitten.

So manche diplomatische Verhandlung auf internationalem Parkett war kürzer als das Gerangel um die Erweiterung des Landauer Stadtvorstands – als ginge es hier um Krieg und Frieden. Nun aber scheinen sich die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen nach Wochen des Haderns endgültig darauf verständigt zu haben, die Sozialdemokratin Jennifer Braun zur weiteren Beigeordneten neben Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordneter Lena Dürphold zu wählen. Schön. Doch auf diesem Weg ist viel politisches Porzellan zerschlagen worden.

Allein handwerklich ist der Prozess misslungen. Es begann mit der öffentlichen Offensive des Stadtvorstands, diesen erweitern zu wollen, ohne die drei betroffenen Fraktionen zuvor eingebunden zu haben. Es folgte in der Landauer SPD eine Art Familientherapie, weil diese gespalten war in der Frage, ob sie das Angebot des Stadtvorstands annehmen soll. Über Wochen wurde geredet und gestritten. Vor allem persönliche Befindlichkeiten mancher Genossen gegenüber dem Grünen Hartmann sorgten für Spannungen. Und als dann über die neuen Zuständigkeiten im künftigen Stadtvorstand entschieden werden sollte, traten Teile der CDU-Fraktion auf die Bremse mit Hinweis, es dürfe nicht nur um Personal gehen, es brauche auch eine stärkere inhaltliche Übereinkunft über die künftige Stadtpolitik.

Auch wenn nun alles seinen Weg geht, die Dezernate verteilt werden, der Stadtrat Braun wählt, bleibt ein fader Beigeschmack. Denn die politische Kultur in Landau hat unter den persönlichen Kleinkriegen, ideologischem Scheuklappendenken und mangelnder kommunikativer Führung gelitten. Wie im politischen Berlin ist es den handelnden Personen nicht gelungen, einen guten Anfang für eine bessere Politik in Landau zu schaffen. Es braucht in der Stadt endlich wieder einen stärkeren Willen zur Sachlichkeit und zum Kompromiss – wie es Demokraten eben gut zu Gesicht stünde.