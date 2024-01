Aus einem Gartenhaus und aus einem Holzschuppen sind ein Dieselgenerator und ein Aufsatz eines Freischneiders gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar. In das Objekt in der Straße Am Löhl gelangten die Täter, indem sie das Schloss aufbrachen. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 2870 zu melden.