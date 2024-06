Ein geplatzter Reifen hat am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der A65 bei Landau in Fahrtrichtung Karlsruhe gleich für sieben beschädigte Fahrzeuge gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Reifen am Anhänger eines Lkws von der Felge gelöst und blieb auf der Autobahn liegen. Die folgenden Fahrzeuge haben die Teile überfahren. Zwei Autos zogen sich dadurch so große Frontschäden zu, dass sie abgeschleppt werden mussten. An drei weiteren Autos und einem Reisebus entstand Sachschaden, aber die Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Die Reifenteile haben an anderen Autos rund 21.000 Euro Sachschaden ausgelöst, schätzt die Polizei. Wegen der Unfälle musste die rechte Fahrspur für circa 1,5 Stunden gesperrt werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet, da eine Überladung oder ein schlechter Reifenzustand ausgeschlossen werden konnte.