Ein in der Straße Im Winkel in Klingenmünster abgestellter dunkelgrüner Land Rover mit SÜW-Kennzeichen ist am Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 15 Uhr zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Lackschaden auf rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.