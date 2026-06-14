Ein Auto ist in Landau nach einem Engpass auf der Queichheimer Hauptstraße geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wich eine Autofahrerin am Freitag gegen 14.10 Uhr in der Engstelle nach rechts aus, weil der entgegenkommende Fahrer trotz parkender Fahrzeuge in die schmale Passage eingefahren war, in der sie sich bereits befand. Dabei streifte sie ein geparktes Auto. Der andere Fahrer fuhr davon. Laut der Unfallbeteiligten könnte es sich um einen blauen VW Golf handeln.