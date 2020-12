Eine geschätzt 70 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Pleisweiler-Oberhofen beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen und geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, soll die Frau nach Zeugenaussagen einen silbernen VW Polo mit SÜW-Kennzeichen fahren, bei dem Wagen des Geschädigten handelt es sich um einen weißen BWM mit Landauer Kennzeichen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.