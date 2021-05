In der Almendgasse in Landau, einem Seitensträßchen der Marktstraße, ist irgendwann zwischen Dienstagnachmittag (11. Mai) und Donnerstagnachmittag ein geparktes Auto beschädigt worden. An dem Golf Plus der Geschädigten wurde die Heckstoßstange rechts beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen unter Telefon 06341 2870.