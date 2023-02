Gleich vier Fahrzeuge sind am Freitag zwischen 15 und 22 Uhr in der Staatsstraße in Edesheim beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde an den geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand der Lack zerkratzt. Ersten Ermittlungen zufolge liegt der Sachschaden bei mehreren Tausend Euro. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.