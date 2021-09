Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen melden die Polizeiinspektionen Edenkoben und Bad Bergzabern. In der Spitalstraße in Edenkoben ist in der Nacht auf Samstag ein Skoda vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. In Bad Bergzabern wurde bereits am Freitagmorgen der linke Kotflügel und die Motorhaube eines roten Hyundai zerkratzt. Der Wagen war auf dem Parkplatz vor der Sparkasse abgestellt. Hinweise werden unter Telefon 06323 9550 beziehungsweise in Bad Bergzabern unter der Rufnummer 06343 93340 entgegengenommen.