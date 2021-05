In einer von der Stadtverwaltung organisierten Informationsveranstaltung informiert der Betreiber des Geothermiekraftwerks in der Eutzinger Straße die geplante Modernisierung der Anlage in Landau. Der neue Eigentümer des Kraftwerks, das Institut für Kapitalanlagen und Versicherungslösungen (IKAV), wird die Pläne vorstellen, den Ablauf der geplanten dritten Bohrung aufzeigen und auch über den zukünftigen Betrieb informieren. Die Veranstaltung ist am Mittwoch, 12. Mai, 17.30 Uhr, online via WebEx.

Anmeldungen für die Online-Veranstaltung nimmt die Stadtverwaltung ab sofort per Mail an presse@landau.de entgegen.