Sind radioaktive Strahlungen bei der Geothermie zu befürchten? Wie sieht es mit dem Lärmschutz aus? Und wie soll für einen sicheren Betrieb des Kraftwerks gesorgt werden? Diesen und weiteren Fragen stellte sich der neue Eigentümer der Anlage in Landau bei einer digitalen Info-Veranstaltung.

Nach dem Eigentümerwechsel und der geplanten Modernisierung soll die Leistungsfähigkeit des Geothermiekraftwerks am Landauer Ebenberg gesteigert werden. Um die Maßnahmen so transparent wie möglich zu halten und die Bürger frühmöglichst mitzunehmen, hatte die Stadt zu einer Videoschalte eingeladen. Schließlich regt sich in der Südpfalz Widerstand, wenn es um Geothermie geht. Hatte es doch in Landau in der Vergangenheit Erdbeben und -erhebungen sowie Schäden gegeben.

Wie Gregor Gruber vom Hamburger Unternehmen IKAV berichtete, werde sich eine höhere Energieausbeute von der Anlage versprochen, als jetzt der Fall ist. Da die zweite Bohrung nicht so erfolgreich war, wie sich davon erhofft worden war, wird das geförderte und ausgekühlte Thermalwasser derzeit mit einem geringeren Druck in den Untergrund verpresst. Dieser reduzierte Injektionsdruck soll Erdbeben und weitere Nebeneffekte vermeiden. Durch die dritte Bohrung soll der Betrieb optimiert und die ursprünglich vorgesehenen Förderrate erreicht werden. Je nach Erfolg kann laut Gruber die vorhandene Injektionsbohrung entlastet, wenn nicht gar abgeschaltet werden.

Die dritte Bohrung soll ab Sommer vorbereitet werden, bis Anfang 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das erklärte Gruber bei der knapp zweistündigen Präsentation und anschließenden Fragerunde, in der auch Vertreter der Genehmigungsbehörden – des Landesamts für Geologie und Bergbau sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd – befragt wurden.

Nachbar wünscht sich mehr Lärmschutz

Dazu geschaltet hatten sich in der Spitze mehr als 100 Interessierte, darunter Stadträte. Dabei meldete sich auch ein Nachbar zu Wort. Er sei zu einem Zeitpunkt in die Nähe der Anlage gezogen, als sie stillgelegt und es somit ruhig war. Der Anwohner befürchtet nun, dass es nach der dritten Bohrung mehr Lärm geben wird, als schon jetzt der Fall sei. Gruber beruhigte ihn jedoch. Zum einen würden die Grenzwerte derzeit nicht überschritten, zum anderen würde in Lärmschutzmaßnahmen investiert.

Etwas ruhiger könnte es möglicherweise auch dann werden, wenn die Stadt der IKAV zwei benachbarten Grundstücke verkaufen würde. Denn dann würde beim geplanten Umbau das Kraftwerk von der Eutzinger Straße nach Süden abrücken, sodass sich die Entfernung zur Wohnbebauung vergrößert. Sonst würden sich die Änderungen auf dem bestehenden Gelände abspielen.

Fragen zur radioaktiven Belastung

Wesentlich kritischer bei der Fragerunde waren Vertreter der Bürgerinitiativen (BI), die sich in Landau und Umgebung gegründet haben, um gegen die Geothermie mobil zu machen. So kam Werner Müller, der Vorsitzende der BI Geothermie Landau-Südpfalz auf das Thema Radioaktivität zu sprechen. Es sei in der Tat so, bestätigte Gruber, dass das Thermalwasser radioaktiv sei. Bei der Förderung blieben in den Leitungen Rückstände, die regelmäßig entfernt und entsorgt würden. Die Strahlenwerte bewegen sich jedoch in einem niedrigen Bereich und nehmen schon nach kurzer Distanz rapide ab, sodass sie unbedenklich seien.

In der Videokonferenz wurde auch das Thema Lithium angeschnitten, das im Thermalwasser enthalten sein soll und für die Förderung der Elektromobilität benötigt wird, weil es für den Bau von Akkus benötigt wird. Auch im Landauer Geothermiekraftwerk soll es gewonnen werden, wobei es noch Zukunftsmusik ist. Dies soll nach derzeitiger Planung nicht vor 2023 der Fall sein.