Das Geothermiekraftwerk in Landau kann in Kürze vom Probe- in den Regelbetrieb gehen. Das sagte Professor Georg Wieber, Leiter des Landesamtes für Geologie und Bergbau, bei einer öffentlichen Infoveranstaltung in Landau. Das Kraftwerk, das 2014 durch Bodenhebungen bundesweit von sich reden gemacht hatte, soll einen Betriebsplan (eine Genehmigung) für fünf Jahre bekommen. Seit den Bodenhebungen, die durch ein Leck in der Injektionsbohrung des Kraftwerks ausgelöst worden waren, ist die Technik des bundesweit ersten Erdwärmkraftwerks nachgerüstet und umfangreiche Sicherheitstechnik installiert worden.