[Korrektur vom 17. Oktober: Die Betreiber haben die mengenangaben bei Stromproduktion und CO2-Einsparung nach unten korrigiert] Das Geothermiekraftwerk Insheim der Vulcan Energie Ressourcen GmbH feiert im Oktober sein zehnjähriges Bestehen: Seit 2012 erzeugt das Kraftwerk Strom, ursprünglich unter Regie der Pfalzwerke, jetzt unter der des Karlsruher Unternehmens, das aus dem Tiefenwasser Lithium für die Produktion von Batterien für die E-Mobilität gewinnen will. Nahwärme hat das Kraftwerk, anders als das benachbarte in Landau, nie gewonnen. Nach Unternehmensangaben wurden 220.000 Kilowattstunden erneuerbarer Strom produziert. Das entspreche einer Einsparung von rund 60.000 Tonnen CO 2 . Ziel der Vulcan Energie Ressourcen GmbH ist es, die Effizienz des Kraftwerks in den kommenden Jahren zu steigern. Dazu soll eine weitere Bohrung niedergebracht werden. Vulcan plant darüber hinaus, die umliegenden Gemeinden auch mit Wärme zu versorgen. Entsprechende Umbaumaßnahmen des Kraftwerkes seien für kommendes Jahr geplant. Das sei in Zeiten der Energiekrise entscheidend. „Die Geothermie stellt einen wichtigen Baustein in der Transformation hin zu einem unabhängigen und nachhaltigen Energiesystem in Deutschland dar“, sagte Thorsten Weimann, Vulcan-Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Kraftwerk-Betriebsfirma Natürlich Insheim GmbH. Vulcan hatte das Geothermiekraftwerk Insheim zum Jahresbeginn 2022 von der Pfalzwerke AG übernommen. Ab 2025 soll dort Lithium im industriellen Maßstab gewonnen und an die europäische Automobil- und Batterieindustrie geliefert werden. Bisher gibt es allerdings erst eine Pilotanlage. Die Projektfortschritte will das Unternehmen auf dem Europäischen Geothermiekongress vom 17. bis 21. Oktober in Berlin vorstellen.