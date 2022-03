Die Stadt Landau lässt sich in Bezug auf die dritte Bohrung des Geothermie-Kraftwerks von einem externen Fachmann beraten. Engagiert wird die Montanes GmbH mit Sitz in Karlsruhe. Der Gutachter wird nur benötigt, um die Stadt fachlich zu unterstützen, falls das Landesamt für Geologie und Bergbau eine Stellungnahme der Stadt fordert. Das hat Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, hat das Landesamt auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung bezüglich der dritten Bohrung verzichtet. Diese soll eine nicht besonders gut gelungene Bohrung ergänzen, durch die das gebrauchte Tiefenwasser zurück in den Untergrund gepresst wird. Nach Angaben von Luca Hartkorn, Sprecher des Kraftwerksbetreibers Geox, soll die dritte Bohrung etwa bis in 3000 Meter Tiefe führen, so wie die beiden bestehenden auch. Sie soll aber rund 3600 Meter lang werden, weil der Landepunkt, also das Ziel, nicht unter dem Kraftwerk liegen soll, sondern einige hundert Meter südwestlich der Bebauungsgrenze Landaus.