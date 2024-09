Die Geox GmbH kündigt wegen des Aufbaus eines Bohrturms beim Geothermie-Kraftwerk in der Eutzinger Straße in Landau „in der nächsten Zeit“ mehr Verkehr im Umfeld des Kraftwerks an. Der Bohrturm werde aufgebaut, um mit der „umfassenden Überarbeitung der Bohrung“ beginnen zu können. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits seit Anfang August, teilt das Unternehmen mit. Deshalb sei voraussichtlich bis Ende November damit zu rechnen, dass Transportfahrzeuge, darunter auch Schwertransporter, vermehrt durch die Eutzinger Straße fahren, um die notwendige Ausrüstung zum Kraftwerksgelände zu bringen. Rückfragen können an die E-Mail-Adresse info@geox-geothermie.de gesendet werden.