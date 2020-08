Quetsche und Mirabelle drehen am Rad: Am 25. August, 18 Uhr, gibt’s eine Genusstour in luftiger Höhe, verkündet die Stadtverwaltung. In der Themenwoche „So schmeckt die Südpfalz“ können die Gäste eine Stunde lang neben der Aussicht auch Gerichte der Brasserie Wein und Dein des Parkhotels beziehungsweise von Weisbrods Hausmacher genießen. Auf dem Menü stehen Quetsche-Bratwurst vom schwäbisch-hällischen Landschwein im Brötchen mit Mirabellensenf. Für Vegetarier gibt es Spinatknödel an Pfifferlingrahm mit Kartoffelpüree und Quetsche-Portweinjus. Als Digestif wird ein Mirabellenlikör oder das Destillat „Alte Quetsche aus dem Holzfass“ gereicht. Bei einer Belegung der Gondel mit vier Personen kostet das vegetarische Menü 20 Euro pro Person; das Menü mit Fleisch 18 Euro pro Person. Tickets gibt es im Büro für Tourismus unter Telefon 06341 138305 oder im Erdgeschoss des Rathauses in der Marktstraße 50. Die Teilnehmer sollen sich spätestens zehn Minuten vor Beginn am Riesenrad einfinden. Bei schlechtem Wetter kann das Event kurzfristig abgesagt werden.