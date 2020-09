Maske auf, durchs Deutsche Tor geschlendert, Maske wieder ab. Dabei noch ein „Pfälzer Eis“ gegessen, eine Holzente gekauft und Bilder bestaunt. Der Kunst- und Genussmarkt am Untertorplatz öffnete am Freitag seine Pforten. Der Weg durch die bunt beleuchteten Torbögen war dabei eine Einbahnstraße. Noch bis Sonntag, 18 Uhr, haben die Landauer die Möglichkeit, regionale Leckerbissen und Kunst zu genießen. Sicherheitsleute achten auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Als Teil der Eventwoche „Immer was los in Landau“ können sich Zweiradbegeisterte am Samstag bei der Pfalzgenuss-Radtour auf ihren Drahtesel setzen.