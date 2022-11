Landau. Hans-Joachim Wickert hat nach 46 Jahren als Geschäftsführer seine Aufgabe in der operativen Leitung von Wickert Maschinenbau abgegeben und ist in den Beirat gewechselt. Das teilt das Unternehmen mit. Seit 1. September ist die 33-jährige Stephanie Wickert, Urenkelin des Firmengründers Jakob Wickert, neue Geschäftsführerin. Gemeinsam mit Stefan Herzinger leitet sie seitdem das Unternehmen. Die gelernte Bankkauffrau hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und einen Master in Sustainable Marketing and Leadership. Seit 2018 ist sie im Familienunternehmen, zuletzt als Marketingleiterin. Die 1901 gegründete Firma fertigt, ausschließlich in Landau, Pressen unter anderem für die Automobilindustrie. Laut eigenen Angaben erzielten 190 Mitarbeiter im Jahr 2021 rund 45 Millionen Euro Umsatz.