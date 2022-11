„Ein Ende der Gewalt in der Ukraine: Chancen und Grenzen militärischer und ziviler Konfliktbearbeitung“ – darüber diskutieren am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, General a.D. Jörg Schweinsteiger und Christine Falk, Referentin für den Friedensbeauftragten des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands, in der evangelischen Kirchen in Herxheim, Kettelerstraße 40. Die Diskussion wird moderiert von John Seegert (RPR1). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es wird ein Livestream unter https://evkirche-herxheim.de/ angeboten. Organisiert wird die Veranstaltung von der „mann!schafft“, eine Gruppe der evangelischen Kirche in Herxheim, in Kooperation mit dem Missionarisch-Ökumenischen Dienst und der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz.