In einem kleinen Wettbewerb in Landau ist auf Wunsch des Landes der Prototyp für ein Vereins- und Dorfgemeinschaftshaus entwickelt worden, das auch in anderen Landesteilen verwendet werden soll. Dank modularer Bauweise kann es an örtliche Erfordernisse angepasst werden. Der Siegerentwurf aus Brettsperrholz stammt vom Architekturbüro Birk, Heilmeyer und Frenzel aus Stuttgart, das auf Holzbau spezialisiert ist. Professor Stephan Birk lehrt an der Universität Kaiserslautern. Der Mehrzweckbau mit 75 Quadratmetern Nutzfläche und Baukosten von rund 210.000 Euro soll in Nußdorf und Godramstein zum ersten Einsatz kommen, wo mit Hilfe des Landes im Kommune-der-Zukunft-Projekt Dörfer aufgewertet werden sollen. Das Land übernimmt 60 Prozent der Kosten.