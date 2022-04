Die Fastenzeit und der Ramadan enden dieses Jahr zeitgleich. Das wollen Menschen christlicher, muslimischer und jüdischer Religionen zusammen am Samstag, 9. April, um 20 Uhr in der „Kinck'schen Mühle“ in Godramstein mit einem gemeinsamen Fastenbrechen feiern.

Willkommen sind bei der Feier auch nicht-religiöse Südpfälzer. Unter anderem werden Abdullah Elgallad, Imam der Abu Bakr Alsediq Moschee am Danziger Platz, Dekan Axel Brecht von der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt sowie Wolfgang Pauly, Vorsitzender der Gesellschaft der christlich-jüdischen Zusammenarbeit Pfalz, dabei sein. Aufgrund von Corona wird um eine Anmeldung per E-Mail an fastenbrechen@jugendwerk-st-josef.de gebeten. Es gilt die 3G-Regel. Die Veranstalter freuen sich über Spenden für das Projekt (Konto: Katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Landau, Iban DE31 7509 0300 0000 0644 59).