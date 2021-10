Zum ersten Mal gestalten alle Landauer Service-Clubs gemeinsam eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Zonta, Soroptimist, Ladies Circle 46 und Tangent 46 laden für Donnerstag, 25. November, um 17 Uhr in die Rote Kaserne in Landau ein.

Der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ ist ein jährlich am 25. November abgehaltener Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Sie wurde als „Orange the World“-Kampagne von den Vereinten Nationen so festgelegt.

Gebäude werden angestrahlt

An diesem Tag gibt es in vielen Städten Aktionen engagierter Frauen. Öffentliche Gebäude werden orange beleuchtet oder angestrahlt. Oberbürgermeister Thomas Hirsch, die Gleichstellungsbeauftragten, der Trägerverein Frauenhaus und Aradia unterstützen und begleiten diese Veranstaltung, teilen die Service-Clubs mit. Das Rathaus der Stadt und andere öffentliche Gebäude werden dafür orange angestrahlt.