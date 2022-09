Rund 200 Ehrenamtliche haben beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar in Landau erneut unter Beweis gestellt, dass es sich zusammen einfach besser und einfacher arbeitet. Diese Bilanz ziehen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler. Bei den zehn Projekten haben die Helfer fleißig gepinselt, geschraubt, gehämmert, gekehrt, gereinigt, gegraben und gepflanzt.

So waren etwa 40 Mörlheimer in ihrem Stadtdorf im Einsatz, um die Beete und Baumscheiben entlang der Hauptstraße zu pflegen, während die Mörzheimer die Grillhütte in Schuss gebracht und eine neue Außengrillstelle angelegt haben. Die Kirchengemeinde St. Elisabeth hat auf ihrem Gelände einen naturnahen Spielplatz errichtet, das Vereinsheim des Horstsportvereins 1950 Landau sowie die Hütten auf dem Gelände der Kinder- und Jugendfarm erhielten einen frischen Anstrich, und die protestantische Matthäus-Kirchengemeinde hat ein Urban Gardening-Projekt realisiert. Die Freiwilligen im Haus am Westbahnhof befreiten den Garten von Wildwuchs, der Verein Schlaraffia Landes-Aue darf sich über eine verschönerte Außenanlage freuen und auch auf den Schulhöfen des Max-Slevogt-Gymnasiums und der Grundschule Landau-Süd hat sich einiges getan.

5000 Freiwillige

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im Dreiländereck Baden – Hessen – Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im September durchgeführt. Der Aktionstag ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements und wurde in diesem Jahr von rund 5000 Freiwilligen in 60 Kommunen bei rund 300 Projekten begangen. Die nächste Ausgabe ist für Samstag, 21. September 2024, geplant.