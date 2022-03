Verschiedene Spendenaktionen von Stadt und Landkreis haben in dieser Woche Medizinischem Material für die Ukraine organisiert. Unter anderem sogar aus dem Katastrophenschutzlager der Stadt Landau. Für optimale Hilfe haben sich sogar Vereine zusammengeschlossen. Noch am Wochenende sollen weitere Transporte ankommen.

Allein neun Paletten mit medizinischem Material haben der Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau an eine Spendenaktion für die Ukraine übergeben. Das teilten die Stadtverwaltung Landau und der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in einer Pressemeldung mit. Die Spendenaktion wurde vom „Round Table 64 Südpfalz“ und dem „Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße“ organisiert.

„Bei dem gespendeten Gütern handelt es sich unter anderem um verschiedene Verbandsmaterialien, Utensilien zur Diagnostik, Hygienematerial und Desinfektionsmittel“, erläutern Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Dieses Material komme aus dem gemeinsamen Katastrophenschutzlager von Landkreis und Stadt, das durch das Deutsche Rote Kreuz betreut wird.

Material aus Notkrankenhaus

Eigentlich waren die Sachen für das im Frühjahr 2020 temporär eingerichtete Notkrankenhaus in Landau beschafft worden. „Das Notkrankenhaus und auch das Material wurden zum Glück nicht benötigt und für andere Verwendungszwecke besteht aktuell kein Bedarf“, sagt Seefeldt. Die Pandemie-Lage in den Krankenhäusern sei stabil. Ganz im Gegensatz zu der Situation vieler Menschen, die sich aktuell im Kriegsgebiet der Ukraine befänden.

Noch am Wochenende soll der Transport in Rumänien, unweit der moldawischen und ukrainischen Grenze, ankommen. Von dort wird das Material laut Seefeldt und Hirsch je nach Bedarf entweder vor Ort in Einrichtungen der medizinischen Notfall-Hilfe für Geflüchtete genutzt oder direkt weiter in die Ukraine gebracht.

Vereine bündeln Hilfe

Die beiden Vereine „Getrennte Farben, Gemeinsames Herz“ und „Förderverein der Wirtschaftsjunioren Südpfalz“ haben sich zusammengeschlossen, um Hilfe in der Ukraine zu leisten. Das teilten sie in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Durch regionale Vernetzung und verschiedene Schwerpunkte wollen die Vereine die erste Hilfe in den Grenzregionen und später die Betreuung von Hilfsbedürftigen, vor allem Kindern und Jugendlichen in Landau und der Region, organisieren. So kümmert sich der Förderverein der Wirtschaftsjunioren Südpfalz um die direkte Unterstützung in den betroffenen Gebieten.

Bereits seit vergangener Woche wurden Spenden wie Medizinbedarf, Hygiene- und Alltagsprodukte dorthin transportiert. Der Verein Getrennte Farben, gemeinsames Herz koordiniert und finanziert zusätzlich Hilfsprogramme und Organisationen in Landau, um geflüchtete Kinder und Jugendliche aufzufangen und zu begleiten. Dabei stehen die Vereine in engem Kontakt mit der Stadtspitze, um die vorhandenen Hilfsangebote bestmöglich zu unterstützen. Unter anderem gab es so laut Pressemeldung bereits erste Gespräche mit der Jugendfarm Landau.

Info

Nähere Informationen zu den Vereinen und die weiteren geplanten Maßnahmen gibt es auf den Social-Media-Kanälen der beiden Vereine oder auf den Websites unter Förderverein für Wirtschaftsjunioren und Getrennte Farben, Gemeinsames Herz