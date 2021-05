Das Zwischenergebnis zur Halbzeit beim Stadtradeln in Landau kann sich sehen lassen, meint die Stadtverwaltung. Mehr als 860 Radelnde in 63 Teams haben über 54.000 Kilometer zurückgelegt. Gemeinsam seien die Landauer schon einmal um die Erde gestrampelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Erdumfang beträgt entlang eines Längenkreises etwa 40.008 Kilometer. Seit dem 2. Mai treten die Landauer im Zuge der Aktion Stadtradeln 2021 wieder in die Pedale. Zum Bergfest des Wettbewerbs rufen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Verkehrsdezernent Lukas Hartmann die Mitradler zum Endspurt auf.

„Wir freuen uns, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit so viel Spaß und Motivation bei der Sache sind und gemeinsam in der ersten Woche des Aktionszeitraums bereits einmal um die Erde gefahren sind“, meint Thomas Hirsch. Von den 1091 registrierten Landauern seien über 864 aktiv und sammelten fleißig Kilometer. „Wäre es nicht schön, wenn wir in diesem Jahr auf über 1000 aktive Radlerinnen und Radler kämen und zusammen die 120.000 geradelten Kilometer vom letzten Jahr überträfen?“, fragt Hirsch.

Stadtdörfer im Fokus

Beigeordneter Hartmann fügt hinzu: „Der Schwerpunkt der Aktion liegt in diesem Jahr auf den Stadtdörfern, da wir nach der Sommerpause einen auf sie zugeschnittenen Förderantrag einreichen wollen. Jedes Stadtdorf soll gute Wegeverbindungen zu seinen Nachbardörfern und zur Kernstadt erhalten.“ Dabei helfen die anonym gesammelten Daten der beim Stadtradeln zurückgelegten Wege.

„Und für die besten Stadtdörfer soll es noch eine Auszeichnung und Preise geben“, so der Verkehrsdezernent weiter. Aktuell lieferten sich Wollmesheim und Godramstein einen harten Kampf um Platz zwei. Queichheim hole aber auf und habe Dammheim überholt. Mörlheim und Arzheim freuten sich über jede Unterstützung. Nußdorf stellt mit 80 Teilnehmern das größte Team und führt.

Teilnahme noch möglich

Das Stadtradeln endet am Samstag, 22. Mai. Neue Radler können sich unter www.stadtradeln.de/landau registrieren, sich einem bereits vorhandenen Team – wie zum Beispiel dem Lieblingsstadtdorf – anschließen oder auch noch ein eigenes Team gründen. Mitmachen kann, wer in der Südpfalzmetropole wohnt, arbeitet, studiert oder einem Verein angehört.

Jeder Kilometer, der während der Aktionszeit mit dem Fahrrad oder dem E-Bike zurückgelegt wird, kann entweder mit der Stadtradeln-App erfasst oder selbst online eingetragen werden.