Im Austausch sollen Menschen unterschiedlichen Glaubens am Tag der Deutschen Einheit einander näher kommen. Die Gläubigen erfahren, was ihre Religionen eint und wo es Unterschiede gibt. So sollen Vorbehalte dem Respekt und der Toleranz weichen.

Die Gebetsräume des islamisch-muslimischen Vereins und der türkisch-islamischen Gemeinde sowie die katholische Marienkirche und die protestantische Stiftskirche öffnen am Tag der Deutschen