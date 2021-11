Aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen müssen die Gemeindewerke reagieren und den Strompreis zu erhöhen. Das kündigte Werkleiterin Katja Wahl-Knoll in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Herxheim an. Der Rat beschloss, den Arbeitspreis in der Grundversorgung um 0,5 Cent pro Kilowattstunde zu erhöhen. Der Grundpreis für private Haushalte liegt ab dem neuen Jahr bei 128,52 Euro. Der sogenannte Hochtarif für Tag und Nacht steigt auf 28,02 Cent brutto, der Niedertarif auf 25,82 Cent brutto.