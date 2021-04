Aufgrund der Tatsache, dass schon das eine Tempomessgerät, das im Wechsel an den Ortseingängen aufgestellt wurde, die Autofahrer vom Rasen abhält, haben sich die Mitglieder des Ortsgemeinderats Burrweiler dafür ausgesprochen, drei weitere Tempomessgeräte im Laufe der nächsten Zeit anzuschaffen. Diese Geräte sollen dann an den drei Ortsausgängen fest installiert werden, während das vorhandene Gerät innerorts an wechselnden Stellen aufgestellt werden soll, um auch hier positiv auf die Autofahrer einzuwirken.