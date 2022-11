Ortsbürgermeisterin Elke Thomas eröffnet am Sonntag um 17 Uhr am Saubrunnen die 20. Krippensaison in Bornheim. Bis 6. Januar werden im ganzen Dorf über 100 liebevoll geschmückte Krippen in Höfen und Gärten zu bestaunen sein: von historisch bis modern, orientalisch, alpenländisch, in unterschiedlichen Materialien. Die Krippen sind zu jeder Tageszeit zu besichtigen. Führungen gibt es mittwochs und sonntags ab 17 Uhr. Treffpunkt ist immer das Wachthäusel in der Hauptstraße 47. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Angeboten wird auch eine Krippenrallye, die mit der App Actionbound ermöglicht wird. Anlässlich des runden Geburtstags wird am zweiten und dritten Advent das Schauspiel „Lebendige Krippe“ auf die Beine gestellt. Es beginnt jeweils um 17 Uhr an der protestantischen Kirche. Maria und Josef werden auf Herbergsuche durch die Hauptstraße bis zum Saubrunnen ziehen. Dort ist ein Stall aufgebaut, in dem sie sich niederlassen. Es kommen die Hirten, der Engel und die Heiligen Drei Könige. Die Chorgemeinschaft begleitet das Krippenspiel musikalisch. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.krippen-bornheim.de.