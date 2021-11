Essingen. Der Gemeinderat hat in der Vergangenheit schon mehrfach gefordert, dass im Zuge des Neubaus des Logistikzentrums der Firma Hornbach auf dem Dreihof ein Industriegleis freigemacht werden müsse. Die Forderung wurde nun in der jüngsten Sitzung noch einmal bekräftigt. Aus Sicht der Gemeinde Essingen ist ein Bahnanschluss für die Firmen Hornbach und Michelin ein Gebot der Stunde, um den sich abzeichnenden zusätzlichen Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die bestehende, allerdings stillgelegte Bahnlinie sei bei weitem nicht so überbaut, wie dies von Hornbach dargestellt werde, stellte Susanne Volz fest. Dies könne man bereits mit einem Blick auf die in Google Earth eingestellten Luftbilder der Schienentrasse sehen. Man werde sich weiter für die Freilegung der Schienen und einen Gleisanschluss starkmachen, so der Tenor im Rat.